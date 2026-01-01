"مخدش ولا مليم".. الغندور يكشف كواليس مفاجئة حول استقالة مدرب الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن الكرة المصرية، معلقًا على المقترحات الخاصة بتسيير طائرات لنقل الجماهير من مصر إلى المغرب، من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب بنين، مساء الاثنين المقبل الموافق 5 يناير، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأعرب "شوبير" خلال برنامجه الإذاعيى "مع شوبير"، عن رفضه للفكرة، قائلًا: "ابعدوا عن موضوع الطائرات واللي رايح واللي جاي، من وجهة نظري ده كلام ملوش لازمة".

وأوضح شوبير أن الأعداد المتوقعة من الجماهير التي ستسافر لن تكون مؤثرة، مضيفًا: "حتى لو طلع 10 طيارات فيهم حوالي 6000 مشجع، أنا عندي أصلًا عشرات الآلاف من المصريين في المغرب، غير الجماهير المغربية اللي شفنا دعمها الكبير".

وأشار إلى أن الحل الأفضل يتمثل في تسهيل حضور الجماهير المغربية للمباراة، قائلًا: "ساعدوا الجماهير المغربية ووفّروا لهم التذاكر بدل ما نسفر مشجعين من هنا، خصوصًا إن منتخب المغرب مش هيقابل مصر إلا في النهائي".

كما انتقد شوبير ما وصفه بـ«الاستعراض الإعلامي»، مؤكدًا: "بلاش فكرة الطائرات والمشاهير، سواء نجوم كرة أو فن، اللي عايز يشجع يقطع تذكرة على حسابه ويروح".

واختتم تصريحاته بمناشدة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "أتمنى مراعاة الاعتماد على الجماهير المغربية الشقيقة في دعم منتخب مصر أمام بنين وخلال الأدوار الإقصائية".