إعلان

فستان وردي جريء.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

كتب : نرمين ضيف الله

08:35 م 01/01/2026 تعديل في 08:36 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فستان كريستالي وجاذبية متألقة.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    فستان كريستالي وجاذبية متألقة.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    فستان كريستالي وجاذبية متألقة.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    فستان كريستالي وجاذبية متألقة.. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستاناً طويلاً بفتحة جانبية جريئة، وتصميم "أوف شولدر" يبرز القوام، الفستان مغطى بالكامل بخيوط من الكريستال اللامع والمتداخل بألوان متدرجة تميل إلى الفضي والوردي/الـ "بينك".

وأكملت إطلالتها بقرطين ماسيين متدليين أنيقين وتسريحة شعر مموجة منسدلة.

وفقا لموقع "Octet" فإن اللون البينك الفاتح من الألوان الرومانسية التي تمنح شعوراً بالحيوية والجاذبية، والكريستال يضيف لمسة من الفخامة والتألق، خاصة وأن الفستان تميز بتطريز كريستالي بالكامل مما جعله مثالياً للمناسبات الكبيرة والحفلات.

مايا دياب جريئة وفاخرة موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة