تألقت مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستاناً طويلاً بفتحة جانبية جريئة، وتصميم "أوف شولدر" يبرز القوام، الفستان مغطى بالكامل بخيوط من الكريستال اللامع والمتداخل بألوان متدرجة تميل إلى الفضي والوردي/الـ "بينك".

وأكملت إطلالتها بقرطين ماسيين متدليين أنيقين وتسريحة شعر مموجة منسدلة.

وفقا لموقع "Octet" فإن اللون البينك الفاتح من الألوان الرومانسية التي تمنح شعوراً بالحيوية والجاذبية، والكريستال يضيف لمسة من الفخامة والتألق، خاصة وأن الفستان تميز بتطريز كريستالي بالكامل مما جعله مثالياً للمناسبات الكبيرة والحفلات.