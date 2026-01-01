خاص| ننشر السجل الجنائي لمشرفي "مصحة المريوطية"

كشف السجل الجنائي الخاص بمشرفي "مصحة المريوطية"،في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة علاج إدمان في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"مصحة البدرشين"، عن مفاجآت.

وصرح مصدر لمصراوي، أن المتهم الأول "م.ج" الذي يعمل مشرف داخل مصحة البدرشين في منطقة أبو صوير، سبق اتهامه في قضية تبديد ببولاق الدكرور ومطلوب التنفيذ عليه حكم بحبسه 3 أشهر.

وأضاف المصدر أن المشرف الثاني " ع.م" الشهير بـ(كيكا) تبين أنه سبق اتهامه في قضيتين مخدرات في أبو النمرس.

وذكرت تحريات البحث الجنائي بالجيزة، أن مالك الفيلا، رجل أعمال، قام بتأجير الفيلا لأحد الأشخاص "خ.م" (مدير المصحة ـ هارب) في غضون شهر يونيو 2025، حيث تم استهداف المصحة في حملة إدارة العلاج الحر والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتابعت التحريات، أن المصحة جرى غلقها بتاريخ 14 أكتوبر 2025 إلا أن مديرها أعاد فتحها مرة أخرى واستقبل النزلاء.

أجهزة الأمن استجوبت المشرفين الذين جرى القبض عليهما و بمواجتهما بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لهروب النزلاء من المصحة محل عملهما، أكدا لسوء المعاملة داخل المنشأة.