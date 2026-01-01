إعلان

روسيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة استهداف مقر بوتين

كتب : مصراوي

09:07 م 01/01/2026

وزارة الدفاع الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن بيانات شفرة الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي جرى اعتراضها تؤكد أنها كانت متجهة لاستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى عزمها تسليم معلومات بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة.

وكانت الوزارة قد أوضحت أيضاً في بيان صدر، أمس الأربعاء، أنه خلال الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر الجاري، حاولت كييف تنفيذ هجوم باستخدام مكثف للطائرات المسيّرة بعيدة المدى، استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفجورود.

وذكر البيان أنه عند نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، رصدت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي الروسية هجوماً جوياً بطائرات مسيّرة حلّقت على ارتفاعات منخفضة جداً، انطلقت من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

كما أضافت الوزارة أن كييف حاولت تنفيذ الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، موضحة أنه جرى إسقاط طائرات مسيّرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود.

وبحسب البيان، استخدم في الهجوم 91 طائرة مسيّرة، تم إسقاط 49 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة واحدة في مقاطعة سمولينسك، و41 طائرة فوق مقاطعة نوفجورود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية لصد "ضربة واسعة النطاق" استهدفت أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود، مشددة على أن الهجوم كان "مستهدفًا ومخططًا بعناية" واتسم بطابع متعدد الطبقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة استهداف مقر بوتين وزارة الدفاع الروسية بيانات شفرة الطائرات المسيرة الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة