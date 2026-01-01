70 برنامج شراكة و42 بروتوكولًا.. حصاد الشؤون الثقافية والبعثات 2025

شهد قطاع الشؤون الثقافية والبعثات في عام 2025 نشاطًا مكثفًا يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تدويل التعليم المصري، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية والثقافية إقليميًا ودوليًا، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن ما تحقق خلال العام الماضي يعكس رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي، مشددًا على أن تدويل التعليم أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الجامعات وربطها بالشبكات الأكاديمية العالمية، ودعم القوة الناعمة المصرية.

وأشار الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى أن حصاد 2025 جسد عملًا مؤسسيًا متكاملًا، شمل تطوير أداء المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، ودعم الطلاب المصريين في الخارج، والترويج المنهجي للتعليم العالي المصري.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "ادرس في مصر"|، عمل القطاع على الترويج للتعليم العالي المصري واستقطاب الطلاب الوافدين عبر المشاركة في معارض دولية وتنظيم فعاليات ميدانية في مدارس بعدد من الدول العربية والآسيوية مثل الأردن والإمارات وقطر والهند، بما عزز الصورة الذهنية لمصر كوجهة تعليمية جاذبة.

وعلى مستوى الشراكات الدولية، استضافت جامعة القاهرة عددًا من قادة العالم، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأسفر ذلك عن عقد مؤتمر التعاون العلمي المصري الفرنسي، وإطلاق 70 برنامج شراكة جديدة، وتوقيع 42 بروتوكول تعاون، وإتاحة 30 برنامج درجة مزدوجة باللغة الفرنسية. كما شهدت العلاقات المصرية الكورية تعزيزًا للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، مع الإعلان عن منح دراسية وبرامج تدريبية مشتركة.

كما واصلت المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج دعم الطلاب والمبعوثين وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، مع تنظيم فعاليات ثقافية وعلمية، والمشاركة في المعارض والمنتديات الدولية للتعليم العالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم المتقدمة، وتوسيع برامج المنح المشتركة مع ألمانيا وفرنسا والمجر.

وشهدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة نشاطًا مكثفًا على الصعيد الدولي، بما يشمل دعم التمثيل المصري في اليونسكو، والمشاركة في شبكات المدن الإبداعية وكراسي اليونسكو، وإطلاق برامج في مجالات الطفولة المبكرة، والتحول الرقمي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة الشباب والطلاب المصريين في المحافل الدولية.

