ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة ودافئة، حيث ارتدت قطعة علوية بنقشة التايجر بألوانها الطبيعية من البني والأسود، وأكملت الإطلالة بوشاح أو شال كبير من الفرو الأسود الكثيف.

واعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة وماكياجاً طبيعياً يبرز ملامحها.

دلالات الفرو مع التايجر

ووفق "talinedesigns"، فإن مزيج الفرو ونقشة التايجر هو تركيبة كلاسيكية ترمز إلى الأنوثة الجذابة.

والفرو، سواء كان طبيعياً أو صناعياً، يضفي إحساساً بالرفاهية والأناقة، خاصة في فصل الشتاء.