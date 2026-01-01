روبي تحتفل بنجاح حفل رأس السنة في أبو ظبي

أحمد الفيشاوي يكشف عن لقائه بالرابر العالمي سنوب دوج.. ماذا قال؟

تركي آل الشيخ ينشر صور جديدة من حفل أنغام في موسم الرياض

"ضحك ولعب وحب".. مي عمر ومحمد سامي ضيفا آبلة فاهيتا في"ليلة فونطاستيك مع

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل النجم محمد هنيدي، عزاء والدة الفنان هاني رمزي، الذي يقام مساء اليوم بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

حرص هنيدي على الحضور وتقديم واجب العزاء، نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعه بالفنان هاني رمزي منذ بداية مشوارهما الفني.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

أعمال ينتظر عرضها هاني رمزي قريبا

ينتظر الفنان هاني رمزي عرض مسلسله "بدون مقابل" والذي كان من المقرر عرضه خلال الفترة الماضية وتم تأجيله لحين إشعار آخر.

يتناول المسلسل بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، ويشارك ببطولة المسلسل كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

اقرأ أيضا:

قبل العزاء بساعات.. هاني رمزي يقيم صلاة اليوم الثالث لوالدته (فيديو)

"يا حبيبتي يا مصر".. قصة الأغنية التي ختمت بها أنغام حفل رأس السنة