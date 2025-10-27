مش مناسب.. ناقد موضة يعلق على إطلالات أروى جودة في الجونة

تصوير- علاء أحمد

انتقد خبير الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة أروى جودة خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، إن الفستان من تصميم "الموزايك" لم يكن موفقا عند منطقة الخصر، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن تكون التنورة ضيقة وناعمة بدلا من استخدام قماش التول.

لكن، أشاد بإطلالتها في اليوم الرابع من المهرجان، حيث ارتدت فستانا ورديا بقصة A-Line يتميز بكتفين دراماتيكيين وتطريز أنيق.

ووصف الإطلالة بالكلاسيكية والراقية، مشيرا إلى أن اللون جاء مناسبا لبشرتها، وأن قصة الفستان منحتها مظهرا أصغر سنا.

كما أشاد بتنسيق الإكسسوارات والمكياج، الذي أضفى لمسة جذابة على الإطلالة.

