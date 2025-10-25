يسرا تتألق بإطلالة فاخرة في ختام مهرجان الجونة.. سعرها صادم

"الطلة الأقوى من سنين".. خبير موضة يعلق على إطلالة هذه النجمة في الجونة

خَطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة راقية وأنيقة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث تألقت بفستان سهرة ساحر من توقيع دار الأزياء الأمريكية LARA New York، بلغ سعره نحو 715 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل تقريبًا 34,026 جنيهًا مصريًا.

جاء الفستان بتصميم كلاسيكي أنثوي فاخر من قماش مطرّز بالكامل بالترتر اللامع، باللون البيج الذهبي الفاتح أو النود ما منح الإطلالة لمسة من الرقي والبريق الناعم الذي يعكس ذوق يسرا الرفيع في اختياراتها.

تميّز الفستان بقصة منسدلة بتصميم أنيق، مع ياقة منسدلة تُظهر الكتفين ، تُبرز جمال العنق والكتفين بأسلوب ناعم وأنثوي. أما تفاصيل التطريز المتناثرة على القماش فقد أضافت بُعدًا بصريًا مميزًا يمنح الفستان فخامة دون مبالغة.

ونسّقت يسرا مع الفستان إكسسوارات بسيطة وراقية، حيث حملت كلاتش صغيرًا بلون معدني فاتح، واعتمدت مكياجًا ناعمًا ركّز على إبراز إشراقة البشرة، مع تسريحة شعر منسابة وأنيقة تُكمل طابع الإطلالة الهادئة والفخمة.

اقرأ أيضا:

مفاجأة أسبوع الموضة في الرياض.. من هي مصممة الأزياء ستيلا مكارتني؟

عارضة أزياء ويتابعها ملايين.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة ليونيل ميسي

أثار الجدل بملابس شفافة وصادمة.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي علامة

آخرهم بيرلا حرب.. 20 صورة لملكات جمال لبنان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

زوج يمنى خوري يفاجئها بهدية فاخرة بمناسبة أول طبخة بعد الزواج