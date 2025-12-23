واتساب يطلق تجربة الاختبارات القصيرة لتعزيز التفاعل.. تفاصيل

يواصل تطبيق واتساب توسيع مجموعة مزاياه خلال الأشهر الأخيرة، بعد إطلاق تطبيق مخصص لساعة Apple Watch وأداة لترجمة الرسائل داخل التطبيق، ليحول تركيزه هذه المرة نحو قنوات واتساب، التي قد تحصل قريبا على ميزة تفاعلية جديدة.

ميزة الاختبارات

وأظهرت أحدث إصدارات واتساب التجريبية على نظامي iOS وأندرويد بدء اختبار ميزة الاختبارات (Channel Quiz) داخل القنوات، والتي تتيح للمشرفين إنشاء مسابقات قصيرة ومشاركتها مع المتابعين، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.

كيف تعمل ميزة الاختبارات؟

تسمح الميزة لمسؤولي القنوات بإضافة سؤال مع عدة خيارات للإجابة، على أن يتم تحديد إجابة صحيحة واحدة قبل نشر الاختبار، إذ يمكن أن تتضمن خيارات الإجابة صورا، ما يفتح المجال لاستخدامها في محتوى تعليمي أو ترفيهي.

وبعد ظهور الميزة أولا في نسخة أندرويد التجريبية، رُصدت لاحقا في نسخة iOS، ما يشير إلى اقتراب طرحها على نطاق أوسع قريبا.

ليست مجرد استطلاع رأي

رغم تشابهها مع ميزة الاستطلاعات (Polls)، إلا أن الاختبارات تختلف جوهريا، إذ تعتمد على المعرفة وليس الرأي.

وعند اختيار المستخدم للإجابة الصحيحة، يظهر له مؤثر بصري احتفالي، بينما يمكن للمشرفين الاطلاع على توزيع الإجابات وعدد المشاركين لكل خيار، مع احترام إعدادات الخصوصية التي قد تقتصر على صورة الملف الشخصي فقط دون الاسم أو رقم الهاتف.

إضافة تفاعلية ممتعة للقنوات

وتعد هذه الميزة إضافة خفيفة لقنوات واتساب، خصوصا مع انتشار القنوات التعليمية والإعلامية، بينما قد تسهم في رفع مستوى التفاعل والمشاركة، في خطوة كان متوقعا أن يقدم عليها واتساب منذ وقت مبكر، نظرا لتشابهها الكبير مع الاستطلاعات.

موعد الإطلاق الرسمي

يبقى موعد الإطلاق الرسمي للميزة غير معلن، إلا أن ظهورها في المرحلة التجريبية على نظامي iOS وأندرويد يعزز فرص وصولها قريبا لجميع المستخدمين.