"أنقذ مصر".. ماذا قالت الصحف العالمية عن هدف محمد صلاح أمام زيمبابوي؟

تصدر النجم الدولي محمد صلاح، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما قاد منتخب مصر لفوز درامي علي منتخب زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة، قبل ان يدرك عمر مرموش هدف التعادل، وبينما كانت المباراة علي وشك الانتهاء تمكن صلاح من تسجيل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة ومنح الفراعنة فوزا دراميا بالجولة الأولي من أمم أفريقيا.

في هذا السياق، تحدثت الصحف العالمية عن محمد صلاح، ودوره في انقاذ المنتخب وقيادته للفوز، ونرصد ما قالته الصحف العالمية عن صلاح كالتالي:

صحيفة ذا صن البريطانية كتبت: محمد صلاح يطوي صفحة خيبة أمل ليفربول بتسجيله هدف الفوز الرائع في الدقيقة الأخيرة لمصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية.

في حين أشارت ميرور بصورة صلاح، وكتبت: سجل نجم ليفربول محمد صلاح هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليجنب مصر مفاجأة أمام زيمبابوي في مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية.

بينما كتبت شبكة سكاي سبورتس:" محمد صلاح وعمر مرموش أنقذوا منتخب مصر، من بداية كارثية في كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل القائد صلاح، الذي كان قد جلس على مقاعد البدلاء مؤخرًا في ليفربول، هدف الفوز في الوقت بدل الضائع (90+1)".

بينما صحيفة ذا أثلتيك كتبت: محمد صلاح سجل هدف الفوز لمصر في الوقت بدل الضائع أمام زيمبابوي، وتأخر أبطال إفريقيا -7 مرات- بهدف نظيف في الشوط الأول بعد أن افتتح دوبي التسجيل، لكن هدفي عمر مرموش، ثم صلاح لاعب ليفربول، حسما المباراة لصالح مصر.

بينما ذكرت BFM وهي القناة الرائدة في فرنسا: حقق الفراعنة فوزًا صعبًا بفضل محمد صلاح.

أما شبكة TRT WORLD التركية كتبت: محمد صلاح سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليمنح مصر الفوز 2-1 على زيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأخيرا سلطت شبكة B/R Football العالمية الضوء أيضًا علي فوز الفراعنة قائلة: محمد صلاح يحسم الفوز لمصر، وهذا متوقع منه، هدفه في الوقت بدل الضائع حسم عودة مصر المذهلة 2-1 أمام زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية.