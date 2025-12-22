شهد عام 2025 تألقا في عالم المجوهرات الفاخرة، حيث تنافست النجمات والمشاهير على اختيار خواتم خطوبة أو زواج استثنائية تجمع بين الفخامة والتصاميم المبتكرة.

فيما يلي، نستعرض أبرز وأغلى هذه الخواتم لهذا العام، وفقا لموقعي "instyle"، و"naturaldiamonds".

جورجينا رودريجيز وكريستيانو رونالدو

أعلن الثنائي الشهير خطوبتهما بخاتم مذهل يزن 30 قيراطا، يتميز بقطع بيضاوي لامع وحلقة مرصعة بالألماس.

يُقدر سعر الخاتم بحوالي 3 ملايين دولار، ليصبح أحد أغلى خواتم خطوبة المشاهير في التاريخ، ويعكس أحدث صيحات الموضة لعام 2025.

تايلور سويفت

تصدرت النجمة الأمريكية تريند مواقع التواصل بعد خطوبتها بخاتم فاخر صممه كيندرد لوبيك بالتعاون مع دار Artifex Jewelry.

الخاتم مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، ويضم ماسة مستطيلة الشكل تزن حوالي 8 قيراط، وتبلغ قيمته 550 ألف دولار أمريكي.

إلسا هوسك وتوم دالي

بعد علاقة دامت عشر سنوات، تقدم توم دالي لعارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك في منزلهما في نيويورك، وسط حديقة زهور برية مصممة خصيصا لهذه المناسبة.

الخاتم من دار المجوهرات الأمريكية Tiffany & Co يضم ماسة طبيعية مستديرة بقطع بريليانت عيار 5 قراريط، مرصعة بهالة من الألماس على طوق من البلاتين، بقيمة تقدر بـ 350 ألف دولار.

بايج لورينز وتومي بول

أعلنت البلوجر المتخصصة في مجال الموضة ونمط الحياة خطوبتها من لاعب التنس تومي بول عبر إنستجرام، حيث أظهرت خاتمها المرصع بالزمرد بوزن 4 إلى 5 قراريط.

لورين سانشيز وجيف بيزوس

تميز خاتم خطوبة الصحفية الأمريكية لورين سانشيز بماسة وردية اللون على شكل الوسادة، مثبتة على طوق من البلاتين بأربعة فروع، ويبلغ وزنها 30 قيراط، وتصل قيمته بين 2.5 و5 ملايين دولار، ليكون من بين أغلى خواتم الخطوبة لعام 2025.

سيلينا جوميز

اختارت النجمة الأمريكية خاتما على شكل كمثرى، مرصعا بالألماس ومزود بقطع ماركيز عيار 8 قيراط.

ووفقا للخبير ماكسويل ستون، تبلغ قيمة خاتم زفافها حوالي 40 ألف دولار، مع إضافة خاتم الخطوبة بقيمة 225 ألف دولار، ليصل مجموع مجوهراتها إلى أكثر من ربع مليون دولار.

