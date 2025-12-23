شعبة المحمول تتوقع ارتفاع أسعار الهواتف في بداية 2026.. فما الأسباب؟

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف ستشهد زيادات مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الطلب على "الرامات" مما تسبب في نقص المعروض وبالتالي ستزداد الأسعار.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس"، أن زيادة أسعار "الرامات" ستنعكس مباشرة على أسعار الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن إحدى الشركات أرسلت بالفعل قائمة بأسعار جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، تتضمن زيادة بنسبة 5%.

وأضاف أن أسعار الهواتف الاقتصادية من المتوقع أن ترتفع بنحو 5%، بينما قد تصل الزيادة في أسعار الهواتف الأعلى فئة إلى نحو 10% في بداية العام الجديد.

اقرأ أيضًا:

مكاسب قوية للذهب.. 56% ارتفاعا في السوق المحلية منذ بداية 2025

حتى عند نفس التاجر.. لماذا تتفاوت أسعار طبق البيض؟ الشعبة تفسر

البورصة العالمية تغلق 4 أيام.. هل ستتأثر أسعار الذهب بعطلة أعياد الميلاد؟