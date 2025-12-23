إعلان

شعبة المحمول تتوقع ارتفاع أسعار الهواتف في بداية 2026.. فما الأسباب؟

كتب : آية محمد

12:51 م 23/12/2025

محمد طلعت رئيس شعبة المحمول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف ستشهد زيادات مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الطلب على "الرامات" مما تسبب في نقص المعروض وبالتالي ستزداد الأسعار.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس"، أن زيادة أسعار "الرامات" ستنعكس مباشرة على أسعار الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن إحدى الشركات أرسلت بالفعل قائمة بأسعار جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، تتضمن زيادة بنسبة 5%.

وأضاف أن أسعار الهواتف الاقتصادية من المتوقع أن ترتفع بنحو 5%، بينما قد تصل الزيادة في أسعار الهواتف الأعلى فئة إلى نحو 10% في بداية العام الجديد.

اقرأ أيضًا:

مكاسب قوية للذهب.. 56% ارتفاعا في السوق المحلية منذ بداية 2025

حتى عند نفس التاجر.. لماذا تتفاوت أسعار طبق البيض؟ الشعبة تفسر

البورصة العالمية تغلق 4 أيام.. هل ستتأثر أسعار الذهب بعطلة أعياد الميلاد؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول ارتفاع أسعار الهواتف ارتفاع الطلب على الرامات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟