إسرائيل تكشف عن خطط لبناء منشآت نووية شمال غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن مخطط لإنشاء منشآت نووية في منطقة "ناحال" شمال قطاع غزة.

جاء إعلان كاتس خلال توقيع اتفاقية إخلاء قاعدة بنيامين الجوية لإنشاء حي استيطاني جديد في "بيت إيل"، في خطوة تعكس توجها إسرائيليا لتعزيز الوجود العسكري والمدني في غزة.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن كاتس أكد عزم إسرائيل ترسيخ وجودها في القطاع، مشيرا إلى معادلة أمنية جديدة تتبناها وزارة الدفاع، مردفا: "أينما توجد المستوطنات، يوجد الأمن. وكما تحمي المستوطنات المواطنين الإسرائيليين، فمن واجبنا حمايتها وتعزيزها".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الخطط المستقبلية تشمل دمج المنشآت الاستراتيجية مع التوسع العمراني.

وشهد الاحتفال توقيع اتفاقية لإخلاء منطقة بنيامين، التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، لاستغلال مساحتها في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة؛ لإحداث طفرة ديموغرافية في مستوطنة "بيت إيل"، حيث تشير التقديرات إلى: مضاعفة عدد سكان المستوطنة خلال خمس سنوات، وكذا زيادة الكثافة السكانية من 7000 نسمة حاليًا إلى 14000 نسمة، إلى جانب تسريع وتيرة التخطيط العمراني لربط الأحياء الجديدة بالبنية التحتية القائمة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق المكثفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والوزارات الحكومية المعنية خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لتنفيذ عملية الإخلاء وتجهيز الأرض.

وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه التحركات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، سواء بتعزيز المنشآت في غزة أو توسيع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية.