يبحث كثيرون عن طرق طبيعية تساعدهم على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، ويؤدي النظام الغذائي دورا مهما في تهدئة الجسم، إذ تسهم بعض الأطعمة في خفض هرمون التوتر "الكورتيزول" وتحارب القلق خلال ساعات الليل، وفقا لموقع "Times of India".

اللوز والجوز

يحتويان على المغنيسيوم والدهون الصحية، ما يساعد على خفض مستويات الكورتيزول وتعزيز النوم الهادئ.

الكيوي والكرز

فواكه غنية بمضادات الأكسدة والميلاتونين الطبيعي، وتُعرف بدورها في تقليل التوتر وتحفيز النوم العميق.

الشوفان

من الكربوهيدرات المعقدة التي ترفع مستوى السيروتونين في الدماغ، ما يُسهم في تهدئة الأعصاب وموازنة هرمونات التوتر.

الزبادي اليوناني

يحتوي على التربتوفان والكالسيوم، وهما عنصران يدعمان الاسترخاء ويساعدان الجسم على الاستعداد للنوم.

السبانخ والخضراوات الورقية

غنية بالمغنيسيوم، وتساعد الجسم على التكيف مع التوتر والحفاظ على التوازن الهرموني.

الموز

مصدر مهم للبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويعمل على إرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.

الشوكولاتة الداكنة

عند تناولها باعتدال، يمكن أن تقلل من مستويات الكورتيزول وتحفز إفراز الإندورفين، ما ينعكس إيجابا على المزاج.

العدس

يمد الجسم بالبروتين والمغنيسيوم، ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتنظيم هرمونات التوتر.

