عقار إمبابة المنهار.. فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وإخلاء المنطقة

شهدت منطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى المكان، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

وبحسب المعاينة الأولية، أدى الانهيار المفاجئ للعقار إلى تضرر بعض المباني المجاورة، فيما بدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محاصرين، وسط تواجد مكثف للأهالي.

كما تم استخراج أول ضحايا الانهيار، وهو مصاب يعاني من كدمات في اليد والقدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي أشخاص آخرين محتمل وجودهم تحت الأنقاض.

كما قامت فرق الطوارئ بفصل الغاز الطبيعي والمرافق عن المنطقة كإجراء احترازي، وتم الدفع بمعدات ثقيلة لرفع الأنقاض وفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.

وفي الوقت نفسه، تستمع المباحث إلى شهود العيان لمعرفة ملابسات الواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات لتحديد أسباب الانهيار.

