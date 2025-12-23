صلاح يرفض طلبا لصحفي ليفربول بعد مباراة زيمبابوي.. (فيديو)

"أنا مبخفش".. كيف علق حسام حسن على سبب تغيير إمام عاشور؟

شهدت كواليس مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 موقفًا طريفًا بطلُه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقاد صلاح منتخب مصر لتحقيق الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح الفراعنة بداية إيجابية في البطولة القارية.

وعقب نهاية اللقاء، طلب أحد الصحفيين المتخصصين في أخبار نادي ليفربول إجراء مقابلة صحفية مع صلاح، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد فرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، ما حال دون إجراء أي تصريحات عقب المباراة.

وفي الممر المخصص للإعلاميين، حاول الصحفي الإنجليزي لويس ستيل، مراسل صحيفة «ديلي ميل» والمتخصص في أخبار ليفربول، التحدث مع محمد صلاح، مؤكدًا أنه حضر من مدينة ليفربول خصيصًا لإجراء اللقاء.

ورد محمد صلاح على الطلب بروح مرحة، قائلًا: "لا.. إنها المباراة الأولى"، في إشارة إلى التزامه بتعليمات الجهاز الفني.

ونشر الصحفي الإنجليزي مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وثّق خلاله رد فعل صلاح، وعلّق عليه قائلًا: "صلاح لم يكن في مزاج لإجراء حديث في المنطقة الإعلامية.. لكن يا له من أداء قدمه داخل الملعب".