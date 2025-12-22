آيتن عامر بلوك ناعم.. لماذا اختارت هذا اللون؟

حصاد 2025.. أجمل وأشهر عارضات الأزياء على "إنستجرام" هذا العام

أطلت الفنانة آيتن عامر بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن بـ بدلة مكونة بجاكيت وبنطلون باللون الرصاصي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

وفقا لـ "anindigoday"، يناسب اللون الرصاصي مع معظم الألوان ويمكن تنسيقه بسهولة مع الأبيض والأسود والكحلي، بالإضافة إلى ذلك، فهو خيار مثالي للعمل والخروجات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت آيتن أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وكوليه.