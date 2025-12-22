إعلان

آيتن عامر بلوك ناعم.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

06:57 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ايتن عامر
  • عرض 3 صورة
    ايتن عامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة آيتن عامر بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن بـ بدلة مكونة بجاكيت وبنطلون باللون الرصاصي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

وفقا لـ "anindigoday"، يناسب اللون الرصاصي مع معظم الألوان ويمكن تنسيقه بسهولة مع الأبيض والأسود والكحلي، بالإضافة إلى ذلك، فهو خيار مثالي للعمل والخروجات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت آيتن أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وكوليه.

ايتن عامر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة