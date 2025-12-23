حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدلَ المثار حول أحقية المعلمين، الذين تم الاستبقاء عليهم في العمل بعد بلوغ سن التقاعد، في الحصول على حافز التدريس، مؤكدةً استحقاقهم الحافز ما داموا يباشرون التدريسَ الفعليَّ ويؤدون النصابَ القانونيَّ من الحصص.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي صادر ردًّا على استفسار المراقب المالي لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن أحكام المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، تنظم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته، مع جواز الاستبقاء عليهم للعمل لحين انتهاء العام الدراسي.

وأضاف الخطاب أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025 بشأن حافز التدريس، نص صراحةً في مادته الأولى على منح الحافز لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بناءً على ما سبق، أن المعلمين الذين تم استبقاؤهم في الخدمة بعد سن التقاعد يستحقون صرف حافز التدريس، بشرط حصولهم على النصاب القانوني من الحصص المقررة، باعتبارهم قائمين فعليًّا بأعمال التدريس داخل الفصول الدراسية.

