إعلان

إنجي كيوان بلوك كاجوال أنيق.. كيف أطلت؟

كتب : شيماء مرسي

07:53 م 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إطلالة إنجي كيوان (1)
  • عرض 4 صورة
    إطلالة إنجي كيوان (3)
  • عرض 4 صورة
    إطلالة إنجي كيوان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت إنجي بـ تي شيرت باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها بنطلون وحذاء بنفس اللون.

وفقا لـ "gallucks"، اللون الأسود يضيف مظهرا راقيا، كما إنه يجذب الانتباه دون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يناسب الشباب والكبار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت إنجي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

إنجي كيوان إنستجرام إطلالة إنجي كيوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة