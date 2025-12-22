إنجي كيوان بلوك كاجوال أنيق.. كيف أطلت؟

حصاد 2025.. أجمل وأشهر عارضات الأزياء على "إنستجرام" هذا العام

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت إنجي بـ تي شيرت باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها بنطلون وحذاء بنفس اللون.

وفقا لـ "gallucks"، اللون الأسود يضيف مظهرا راقيا، كما إنه يجذب الانتباه دون مبالغة، وبالإضافة إلى ذلك، يناسب الشباب والكبار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت إنجي خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.