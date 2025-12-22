إعلان

ريم سامي بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتبت- شيماء مرسي

05:40 م 22/12/2025
    ريم سامي
    ريم سامي
    ريم سامي
    ريم سامي

أطلت الفنانة ريم سامي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريم بـ توب "كت" باللون الأسود وحذاء بنفس اللون ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأبيض.

وبحسب" fashionunited"، يساعد ارتداء فستان باللون الأسود إخفاء العيوب الجسم ويعطي إحساسا بالنحافة، كما إنه يرمز للرقي والقوة، لذا فهو مناسب للمناسبات الرسمية والسهرات.

أما مكياجها، فـ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تناسب إطلالتها الجذابة.

