فستان جريء.. روبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور

تألقت الفنانة روبي بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بفستان طويل بصيحة الكم الواحد باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة، يتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

وفقا لـ "medium"، الفستان المزين بالتطريزات باللون الفضي يمنحك إطلالة فاخرة وأنيقة، كما إنه يضيف لمسة من الرقي والتميز للإطلالة دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.