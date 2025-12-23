28 ألف متفرج.. كيف دعمت جماهير المغرب منتخب مصر أمام زيمبابوي؟

"علشان حسام وصلاح".. أول تعليق من مؤمن زكريا بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

شهدت مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت مساء أمس الإثنين، وحسمها الفراعنة لصالحهم، حضور جماهيري ضخم من الجماهير المغربية لمساندة المنتخب المصري.

حيث تواجد في مدرجات مباراة مصر وزيمبابوي ما يقرب من 28 الف متفرج، وذلك علي عكس ما شهدته الدقائق الأولي من المباراة والتي كانت فيها المدرجات خالية.

اللجنة المنظمة للبطولة قامت بفتح أبواب الملعب للجماهير المغربية، والتي دخلت بعد انطلاق المباراة لمساندة المنتخب المصري.

ورصدت الكاميرات احتفال جماهير المغرب بهدف محمد صلاح القاتل في شباك زيمبابوي، ليصل عدد الحضور الجماهيري في نهاية المباراة الي 28.199 ألف متفرج وهو أكثر ثاني حضور جماهير بالبطولة حتي الأن بعد مباراة الافتتاح.