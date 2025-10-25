بأكثر من مليون جنيه.. نيلي كريم بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

في عالم الموضة الذي لا يعرف حدودًا، تعود النقوش الحيوانية هذا الموسم لتشعل المنافسة بين النجمات وتكشف عن جرأتهن في كسر القواعد الكلاسيكية.

بين النمر، الفهد، والحمار الوحشي، اختارت النجمات هذا النمط القوي لإبراز شخصياتهن اللافتة وحضورهن الطاغي على الساحة الفنية.

في التقرير التالي يستعرض لكم "لايف استايل" مصراوي أبرز إطلالات النجمات بالتايجر وعلر رأسهم الفنانة هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي.. تايجر أخضر يخطف الأضواء بجرأة راقية

في ظهور لافت كعادتها، تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان بتصميم فريد من توقيع روبيرتو كافالي، جمع بين نقشة الزيبرا الحيوانية باللونين الأخضر الزمردي والأسود، في توليفة أظهرت قوة شخصيتها وذوقها العصري الجريء.

جاء الفستان بقصة ضيقة تبرز جمال القوام، مع فتحة جانبية طويلة أضافت لمسة من الأنوثة الجذابة دون مبالغة أما الأكمام الطويلة والياقة المفتوحة فمَنحت الإطلالة توازنًا مثاليًا بين الفخامة والجرأة.

هيفاء اختارت تسريحة شعر مفرودة بانسيابية ناعمة، ومكياجًا بالدرجات البرونزية والهايلايتر المضيء، ليكملا جمال الفستان الأخضر الذي خطف الأنظار وعدسات الكاميرات في الحفل.

مايا دياب.. لمسة تمرد بأسلوب عصري

أما الفنانة مايا دياب، فاختارت النقوش الحيوانية بلمسة مختلفة تمامًا، حيث ارتدت جمبسوت لامع بنقشة الحمار الوحشي بالأبيض والأسود، أضافت إليه حذاءً عالياً من الجلد الأسود ونظارات ضخمة لامعة.

مايا عُرفت بكونها من أكثر النجمات تمردًا على النمط التقليدي، وإطلالتها هذه أكدت أنها لا تخشى التجريب، بل تعتبر الموضة وسيلة للتعبير عن القوة والاستقلالية.

نادين نسيب نجيم.. الأنوثة الهادئة بطابع بري

اختارت نادين نسيب نجيم أن تُدخل النقوش الحيوانية بطريقة أكثر نعومة، من خلال تنورة ميدي بنقشة النمر وتوب أسود بسيط.

النتيجة كانت لوكًا أنثويًا راقيًا يُظهر جانبها الأنيق دون أن تفقد روح الجرأة التي يرمز إليها هذا النمط.

مي عمرو بفستان تايجر فوشيا جريء

تألقت النجمة مي عمر بفستان تايجر فوشيا جريء، جمع بين الحيوية والأنوثة بلمسة من الفخامة العصرية.

الفستان جاء بتصميم ضيق من الأعلى مع قصة حورية البحر من الأسفل، مما أبرز رشاقتها وأناقتها اللافتة.

أما النقشة الحيوانية باللون الفوشيا المشرق فتُعد خيارًا جريئًا وغير تقليدي، منحها إطلالة مفعمة بالحيوية والطاقة الأنثوية.

