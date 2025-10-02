من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

بفستان أسود كلاسيكي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت المشاهير وعارضات الأزياء الأنظار خلال مشاركتهن في عرض لوريال بأسبوع الموضة في باريس بإطلالات وجذابة ومتنوعة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال بأسبوع الموضة في باريس، وفقا لموقع "pagesix".

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.

أسيل عمران

ارتدت النجمة أسيل عمران فستان طويل "كت" باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كيندال جينر

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر بفستان جريء باللون الأبيض "كت" وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كارا ديليفين

أطلت عارضة الأزياء والفنانة البريطانية كارا ديليفين بفستان طويل شفاف باللون الأسود مصنوع من الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هايدي كلوم

ظهرت عارضة الأزياء والفنانة الألمانية هيدي كلوم بفستان جريء باللون الأسود "كت" ومكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

سيمون آشلي

اختارت الممثلة البريطانية سيمون آشلي بفستان قصير باللون الذهبي ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.