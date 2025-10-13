إعلان

15 صورة لـ إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة بدوراته السابقة

كتب : شيماء مرسي

03:30 م 13/10/2025
    رانيا يوسف بجامبسوت جريء
    ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل بقصة "الكب" مكشوف عند منطقة الصدر
    سارة عبد الرحمن بفستان مثير للجدل
    تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة
    أطلت الفنانة رانيا يوسف بجمبسوت قصير باللون الأسود شفاف
    رانيا يوسف
    أطلت الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة بدورته الخامسة لعام 2021 بفستان طويل باللون الأسود
    سارة عبد الرحمن
    اعتمدت رانيا مكياجا قويا
    أسماء جلال
    نجلاء بدر
    ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستان متعدد الألوان بقصة "الكب"،
    رانيا يوسف بفستان جريء

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في مهرجان الجونة بدوراته السابقة.

سارة عبد الرحمن

ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستان متعدد الألوان بقصة "الكب"، من وكالة البلح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل بقصة "الكب" مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة بدورته الخامسة لعام 2021 بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف بجمبسوت قصير باللون الأسود شفاف ومزينا بتطريزات بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكم الواحد بصيحة الفرو، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعره منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفوشيا.

جيسيكا حسام الدين

ظهرت الفنانة جيسيكا حسام الدين بفستان قصير وجريء باللون الفوشيا بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

