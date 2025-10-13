15 صورة لـ إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة بدوراته السابقة

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في مهرجان الجونة بدوراته السابقة.

سارة عبد الرحمن

ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستان متعدد الألوان بقصة "الكب"، من وكالة البلح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل بقصة "الكب" مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة بدورته الخامسة لعام 2021 بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف بجمبسوت قصير باللون الأسود شفاف ومزينا بتطريزات بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكم الواحد بصيحة الفرو، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعره منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الفوشيا.

جيسيكا حسام الدين

ظهرت الفنانة جيسيكا حسام الدين بفستان قصير وجريء باللون الفوشيا بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

