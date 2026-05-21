أعلن أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي واي دي التجارية الصينية في مصر، عن اقتراب بدء تجميع سيارات BYD بالسوق المحلي.

حديث أرورا عن تجميع بي واي دي جاء على هامش فعاليات مؤتمر التدشين الرسمي للعلامة الصينية داخل السوق المصري، والذي شهد أيضًا الإطلاق الرسمي للسيارة الجديدة BYD TI7 DM-i لأول مرة محليًا.

توسع BYD عالميًا ومحليًا

ويعد الإعلان عن التجميع المحلي داخل سوق السيارات المصري خلال 2026، من أبرز الأحداث التي تم الكشف عنها خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده BYD عالميًا ومحليًا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة Plug-in Hybrid، إلى جانب تنامي الطلب على هذه الفئة من السيارات داخل السوق المصري.

توجه الدولة لدعم صناعة السيارات

وتأتي خطوة التجميع المحلي في إطار توجه الدولة لدعم صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي، مع تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، وهو ما قد يساهم مستقبلًا في زيادة حجم المعروض من السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل.

ثقة BYD في السوق المصري

كما يعكس اتجاه BYD نحو التجميع المحلي ثقة العلامة الصينية في السوق المصري، خاصة بعد التوسع الكبير في طرح طرازات متنوعة تغطي فئات متعددة، بداية من السيارات الكهربائية الاقتصادية وحتى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والطرازات الهجينة عالية التجهيز.

إطلاق BYD TI7 DM-i لأول مرة

وشهد الحفل الكشف عن السيارة الجديدة BYD TI7 DM-i، والتي تقدم بمنظومة هجينة Plug-in Hybrid تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تطرح الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

وتطرح BYD حاليًا مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق المصري، وجاءت أسعارها الرسمية كالتالي:

دولفين Surf EV

تقدم السيارة الكهربائية دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي 949,900 جنيه.

سيليون 6 EV

تأتي السيارة الكهربائية سيليون 6 EV موديل 2026 بسعر رسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i

تطرح الفئة Ultra بسعر رسمي 1,899,900 جنيه، بينما جاءت الفئة Luxury بسعر رسمي 2,099,900 جنيه.

ATTO 8

تقدم السيارة BYD ATTO 8 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

سيليون 5 DM-i

تتوفر الفئة Ultra بسعر رسمي 1,399,900 جنيه، فيما جاءت الفئة Luxury بسعر رسمي 1,649,900 جنيه.

شارك 6

تقدم السيارة شارك 6 بفئة Luxury بسعر رسمي 3,359,900 جنيه.

M9 DM-i

جاءت الفئة Ultra بسعر رسمي 3,299,900 جنيه، بينما تقدم الفئة Luxury بسعر رسمي 3,849,900 جنيه.

