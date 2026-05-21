أعلنت جنرال موتورز مصر وأفريقيا عن انتقال قيادي جديد ضمن هيكل إدارتها، في إطار تسريع تنفيذ استراتيجيتها الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتوسيع محفظة العلامات التجارية، ودعم التحول نحو التقنيات المتقدمة والسيارات الكهربائية في المنطقة.

تقاعد قيادي بعد مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا

بعد مسيرة مهنية طويلة داخل الشركة، تستعد شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـجنرال موتورز مصر وأفريقيا، للتقاعد اعتبارًا من 31 أغسطس 2026، منهية رحلة امتدت لأكثر من أربعة عقود داخل المجموعة العالمية.

خطة انتقال سلس للقيادة الجديدة

أكدت الشركة أن عملية الانتقال ستبدأ رسميًا في 1 يونيو 2026، حيث ستتولى نيشي والقيادي الجديد روهان فيرنانديز إدارة مرحلة تسليم المهام تدريجيًا لضمان استمرارية العمليات دون أي تأثير على الأداء التشغيلي أو الخطط الاستراتيجية.

تعيين روهان فيرنانديز رئيسًا جديدًا للمنطقة

أعلنت الشركة تعيين روهان فيرنانديز الذي يحمل الجنسية الهندية، رئيسًا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، قادمًا من منصبه الحالي كمدير تنفيذي للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مع سجل يمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع السيارات والطاقة.

إنجازات استراتيجية خلال فترة شارون نيشي

خلال قيادتها، نجحت الشركة في تعزيز حضورها بالسوق المصري والإقليمي عبر توسيع حصة شيفروليه في قطاع المركبات التجارية، وإعادة دخول سوق سيارات الركوب من خلال طراز شيفروليه أوبترا المُجمّع محليًا، إلى جانب تعزيز الشراكات الصناعية والتعاون الحكومي.

رؤية مستقبلية قائمة على التنوع والتحول الكهربائي

أكد روهان فيرنانديز أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الخيارات أمام العملاء عبر محفظة متنوعة تشمل سيارات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، مع دعم الابتكار وتسريع التحول نحو التنقل المستدام في أسواق مصر وأفريقيا.

وقال خورخي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، إن شارون نيشي قادت تحولًا استراتيجيًا مهمًا عزز تنافسية الشركة، بينما يتمتع فيرنانديز بالخبرة اللازمة لمواصلة هذا الزخم ودفع مسار النمو في المنطقة.

