شهدت مباراة تتويج نادي الزمالك بدرع الدوري لموسم 2025-2026، التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ظهور طائرة هليكوبتر تابعة لشركة Air Taxi Egypt.

الزمالك بطلًا للدوري المصري 2025-2026

ووصل درع الدوري المصري على متن طائرة "أير تاكسي" في مشهد احتفالي شاهده أكثر من 35 ألف مشجع داخل الملعب، إلى جانب ملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون.

وتعد "Air Taxi Egypt" أول شركة متخصصة في خدمات نقل الركاب جوًا في مصر، وهي نتاج شراكة بين القوات الجوية المصرية وطيران أبوظبي و"TCM"، وانطلقت رسميًا في ديسمبر الماضي باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وتهدف الشركة إلى تسهيل التنقل بين المدن السياحية والمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى، وربطها بوجهات سياحية بارزة مثل الساحل الشمالي وواحة سيوة والغردقة والأقصر وسانت كاترين، في وقت قياسي مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

وتعتمد "أير تاكسي إيجيبت" على أسطول من طائرات الهليكوبتر العمودية، مع خطط مستقبلية لاستخدام طائرات كهربائية حديثة من فئة eVTOL القادرة على الإقلاع والهبوط عموديًا عبر مهابط صغيرة، دون الحاجة إلى مطارات تقليدية.

أسعار "التاكسي الطائر" داخل القاهرة

زيارة الأهرامات من داخل القاهرة: 200 دولار للفرد.

زيارة القلعة من داخل القاهرة: 300 دولار للفرد.

من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد: 350 دولارًا للفرد.

من مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية الجديدة: 300 دولار للفرد.

أسعار الرحلات بين المحافظات

من الغردقة إلى الأقصر: 1500 دولار للفرد.

من شرم الشيخ إلى سانت كاترين: 900 دولار للفرد.

من القاهرة إلى سيوة: 1500 دولار للفرد.

الزمن المتوقع للرحلات

الوصول من القاهرة إلى الساحل الشمالي: نحو 60 دقيقة.

الوصول من القاهرة إلى واحة سيوة: نحو 90 دقيقة.

