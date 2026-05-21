أطلقت شركة "إكس بينج" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية سيارتها الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات "جي.إكس"، لتسرع وتيرة توجهها نحو فئة السيارات الفاخرة، في الوقت الذي تتحول فيه الصناعة بعيدا عن حرب الأسعار، التي كانت تركز على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة.

ويؤكد هذا الإطلاق طموحات الشركة لتوسيع تشكيلة سياراتها لتتجاوز الطرازات الاقتصادية ومسعاها للمنافسة بشكل مباشر في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة في الصين.

ويبدأ سعر السيارة الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات، وهي السيارات التي يشار إليها اختصارا "إس.يو.في"، المتوفرة في شكل الإصدارات الكهربائية والإصدارات الكهربائية ذات المدى الممتد، من 279800 يوان "41144 دولارا" إلى 359800 يوان.

وتأتي هذه الأسعار مقارنة مع أسعار البيع المسبق الذي بدأ في منتصف أبريل للإصدار الأكثر فخامة بسعر 399800 يوان، إذ تقدم الشركة خصما نقديا بقيمة 10000 يوان حتى نهاية يونيو.

وستُطرح سيارة "جي.إكس"، التي تعد أفضل طراز فاخر من الشركة حتى الآن، للبيع قريبا في الشرق الأوسط.

ووصف هي شياو بنج مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها السيارة الرياضية الجديدة بأنها: "تستشرف المستقبل" ومصممة لعصر جديد من القيادة الذاتية، مضيفا: "أتمنى أن تكون قادرة على التعبير عن قدرات الصين التكنولوجية".

وتعتمد "جي.إكس"، التي يمكنها التوقف تلقائيا إذا اكتشفت أن السائق نائم أو عاجز عن القيادة، على شرائح "تيورينج" الخاصة بإكس بينج وعلى أحدث إصداراتها "في 6.2" من الجيل الثاني لنظام الرؤية والكلام والحركة، وفقا للغد.