التعليم تحسم الجدل حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:20 م 21/05/2026 تعديل في 01:37 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وجود مقترح داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بهدف الحد من ظاهرة الغش.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مناقشات رسمية حاليًا بشأن تعديل جدول الامتحانات بعد اعتماده بشكل نهائي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 تم إقراره والإعلان عنه وفق ضوابط وخطة زمنية محددة، مشددًا على عدم إجراء أي تعديلات عليه في الوقت الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو 2026: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
الثلاثاء 23 يونيو 2026: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 28 يونيو 2026: امتحان اللغة العربية.
الخميس 3 يوليو 2026: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
الأحد 5 يوليو 2026: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 9 يوليو 2026: امتحان الفيزياء والتاريخ.
الأحد 12 يوليو 2026: امتحان الرياضيات البحتة.
الخميس 16 يوليو 2026: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء.

