بعد إطلاق ATTO 8.. الكشف عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي في مصر

كتب : محمد جمال

01:02 م 18/04/2026 تعديل في 01:26 م
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (4)
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (1)
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (6)
    حريق داخل مصنع BYD في الصين
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (5)
    سيارة 8 BYD ATTO الجديدة (2)
    BYD Atto 8
    byd dolphin
    الرئيس البرازيلي داخل مصنع BYD الصيني
    سليم أول دفعة من سيارات byd للعملاء بالسوق المحلي

كشفت شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD بالسوق المصري، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة بمصر خلال شهر أبريل الجاري وذلك بعد التقديم الرسمي لأحدث طرازاتها محليًا ATTO 8 بمصر لأول مرة.


وجاءت القائمة لتشمل طرازات مثل Dolphin Surf EV وSealion 6 EV وSealion 6 DM-i، إلى جانب السيارة الجديدة ATTO 8، حيث تراوحت الأسعار بين الفئات الاقتصادية والمتوسطة والعليا، بما يعكس تنوع الخيارات أمام المستهلك المصري.


تعتمد ATTO 8 على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، ومدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى كهربائي يقارب 100 كيلومتر، ما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر مرونة في الاستخدام اليومي.


طرحت BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.


أسعار سيارات بي واي دي الجديدة بمصر:


دولفين Surf EV


جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.


سيليون 6 EV


ارتفعت أسعار سيليون 6 EV موديل 2026 وأصبح سعرها الرسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i


ارتفعت أسعار سيليون 6 DM-i وأصبح سعر الفئة Ultra الرسمي 1,899,900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury فقد جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.


ATTO 8


تقدم BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

اقرأ أيضًا:

الشحن السريع يقلب الموازين.. 80% من البطارية خلال أقل من نصف ساعة

فيرستابن ينتقد القواعد الجديدة وفورمولا 1 تثير الجدل بين السائقين

فورد تستدعي 1.4 مليون شاحنة «إف-150» بسبب خلل في ناقل الحركة

