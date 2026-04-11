تقدم شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، سيارتها BYD Dolphin Surf EV بفئة واحدة خلال أبريل الجاري.



تعد سيارة BYD Dolphin Surf EV من أبرز الطرازات الأرخص ضمن العلامة، لكنها شهدت بدورها زيادات متلاحقة منذ طرحها، حيث بدأت بسعر رسمي 850 ألف جنيه، ثم ارتفعت أسعارها وأصبحت تقدم بسعر رسمي 900 ألف جنيه، قبل أن تصل حاليًا إلى 949,900 جنيه.



ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في سوق السيارات المصري مع استمرار تحركات الأسعار بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.

دولفين Surf EV



جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

محرك بي واي دي Dolphin Surf



تعتمد بي واي دي Dolphin Surf على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 300 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 220 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

أبعاد بي واي دي Dolphin Surf



يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf



تم تجهيز سيجال من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المفضلة، كما تحتوي السيارة على نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي لضمان راحة الركاب في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى سمارت كي، ودعم NFC.

السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf



وتولي الشركة المصنعة أهمية كبيرة لسلامة ركاب سيارتها، لذا تم تجهيز Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالة التصادم.