شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد قيام نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال الأمريكية كايلي جينر بنشر مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة بجانب سيارة فيراري 488 جي تي بي.

ظهرت كايلي جينر بجانب الطراز الأيقوني من الصانع الإيطالي فيراري 488 جي تي بي الفاخرة باللون الأحمر المعروف بـ RossoCorsa.

مواصفات فيراري 488 GTB الخارقة:

أداء محرك فيراري 488 جي تي بي

تعتمد فيراري 488 GTB على واحدة من أقوى منظومات الدفع في فئتها، حيث تأتي مزودة بمحرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 3.9 لتر مع بشاحن تربو مزدوج، بقوة تصل إلى 661 حصانًا، مع عزم دوران 760 نيوتن/متر.

تنطلق فيراري 488 GTB من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، وصولًا إلى 200 كم/ساعة في 8.3 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 330 كم/ساعة.

التجهيزات الداخلية في فيراري 488 GTB

تجمع المقصورة الداخلية للسيارة بين الطابع الرياضي الفاخر وروح سيارات السباقات، وتأتي المقاعد الداخلية بجلود الكانتارا الفاخرة مع لمسات من ألياف الكربون في مختلف الأجزاء.

كما تحتوي 488 GTB على أزرار التحكم الأساسية مثل زر تشغيل المحرك ومفتاح Manettino لتغيير أوضاع القيادة، كما توفر السيارة لوحة عدادات رقمية متطورة موجهة للسائق، بالإضافة إلى نظام معلومات وترفيه متكامل، مع شاشة اختيارية أمام الراكب لعرض البيانات الحيوية مثل السرعة وعدد دورات المحرك.

المساحات والأبعاد

تأتي فيراري 488 GTB بطول إجمالي 4,568 مم، وعرض 1,952 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,213 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,650 مم. ويبلغ وزنها 1,370 كجم.

أنظمة الأمان والسلامة

تأتي فيراري 488 GTB مزودة بحزمة متقدمة من أنظمة الأمان، أبرزها نظام التحكم في زاوية الانزلاق الجانبي SSC2 الذي يعمل بالتكامل مع نظام التحكم في الجر F1-Trac والترس التفاضلي الإلكتروني E-Diff3.

كما تعتمد على فرامل كربون سيراميك عالية الأداء مستوحاة من طراز فيراري، مع توفر قدرة توقف قوية من سرعة 100 كم/ساعة إلى السكون التام في مسافة لا تتجاوز 31 مترًا.

سعر فيراري 488 GTB

يبلغ المتوسط السعري لـ فيراري 488 GTB في مصر بين 16 إلى 18 مليون جنيه.

