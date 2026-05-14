انطلاقة جديدة لـBYD محليًا.. طرح Sealion 5 خلال ساعات بالسوق المصري

تستعد شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، للكشف عن سيارتها بي واي دي Sealion 5 DM-i التي تنتمي لفئة الـSUV المدمجة الهجينة لأول مرة بالسوق المصري خلال ساعات.

مواصفات بي واي دي Sealion 5 DM-i قبل طرحها بمصر رسميًا:

المحرك والأداء



تعتمد Sealion 5 DM-i على منظومة تجمع بين محرك بنزين وتقنية كهربائية من الجيل الجديد من BYD وهي محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مرتبط بمنظومة هجينة Plug-in Hybrid DM-i، بإجمالي قوة تصل إلى حوالي 212 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي موجه للعجلات الأمامية، وتقدم السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س في حدود 7.7 إلى 8.1 ثانية تقريبًا، بينما تصل السرعة القصوى إلى حوالي 170–171 كم/س.



الأبعاد الخارجية



أما الأبعاد الخارجية، فتأتي السيارة بطول يقارب 4738 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1710 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2712 مم، ومساحة شنطة تقارب 463 لتر تقريبًا.



منظومة الأمان



وفي جانب منظومة الأمان، تأتي Sealion 5 بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، ومساعد الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، إلى جانب وسائد هوائية متعددة تصل إلى 7 وسائد في بعض الفئات، إضافة إلى أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، مراقبة النقطة العمياء، مساعد الحفاظ على المسار، ونظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.



التجهيزات الداخلية



أما التجهيزات الداخلية، فتأتي المقصورة بشاشة وسطية كبيرة قياس 12.8 بوصة قابلة للدوران، مع عدادات رقمية 8.8 بوصة، ودعم أنظمة الاتصال الذكي، والتحكم الصوتي، وشحن لاسلكي للهواتف في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى خامات داخلية شبه فاخرة تعتمد على الجلد الصناعي، ومقاعد كهربائية، ونظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، مع توفير تجهيزات راحة مثل أوضاع قيادة متعددة، وإضاءة داخلية، ومنافذ USB متعددة في الأمام والخلف.

