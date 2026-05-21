توقع بنك جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن يرفع البنك المركزي المصري اليوم، سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.

توقعات جولدن مان ساكس بشأن سعر الفائدة

وبحسب توقعات البنك التي نشرتها وسائل إعلام، فإن سعر الفائدة سيرتفع على الجنيه المصري إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بدلا من 19% و20% على التوالي في حال رفع المركزي سعر العائد.

وتخالف توقعات جولدمان ساكس توقعات المحللين والمصرفيين والاقتصاديين الذين اجمعوا على تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع المركزي اليوم.

ويعقد البنك المركزي لجنة السياسة النقدية اليوم لحسم سعر الفائدة في ثالث اجتماعاته خلال 2026 بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع الأخير في أبريل الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر بشكل طفيف وعلى عكس المتوقع إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.2% في مارس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

