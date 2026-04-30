تويوتا تستعد لطرح سياراتها الكهربائية رسميًا في مصر منتصف مايو المقبل

تعد Yangwang U9 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الخارقة التي ظهرت في أسواق العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل دخولًا قويًا من BYD الصينية إلى عالم السوبركار الفاخرة.

تنتمي السيارة إلى علامة "Yangwang" الفاخرة، وتم الكشف عنها لأول مرة خلال عام 2023 قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج في 2024، لتلفت الأنظار سريعًا بفضل تصميمها الجريء وتقنياتها غير التقليدية.

تأتي السيارة بتصميم كوبيه رياضي ببابين وأبواب فراشة، مع خطوط حادة وانسيابية تعكس طابع السيارات الخارقة الأوروبية، وهو ما يظهر بوضوح في بصمة المصمم العالمي Wolfgang Egger.

Yangwang U9 تستخرج قوة 1300 حصان

تعتمد السيارة Yangwang U9 على أربعة محركات كهربائية مستقلة تمنحها نظام دفع رباعي متطور، بقوة إجمالية تصل إلى نحو 1300 حصان.

وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 2.36 ثانية، ما يضعها ضمن أسرع السيارات الإنتاجية في العالم.

كما تتجاوز سرعتها القصوى 300 كم/س، مع تسجيل نسخ خاصة أرقامًا أعلى بكثير في اختبارات الأداء.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 80 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى نحو 450 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، إلى جانب دعم تقنيات الشحن السريع بقدرة عالية تصل إلى 500 كيلوواط، ما يتيح شحن نسبة كبيرة من البطارية خلال دقائق معدودة.

وتدعم السيارة تقنية الشحن المزدوج، التي تسمح بتوصيل شاحنين في نفس الوقت لزيادة سرعة الشحن.

سر تسمية Yangwang U9 بـ"السيارة الراقصة"

أحد أبرز عناصر التميز في هذه السيارة هو نظام التعليق الذكي “DiSus-X”، الذي يمنحها القدرة على التحكم الكامل في كل عجلة بشكل مستقل.

هذه التقنية لا تقتصر على تحسين الثبات والأداء الديناميكي فقط، بل تسمح أيضًا بحركات استعراضية مثل "الرقص" أو حتى القفز، وهي الميزة التي جعلت السيارة تنتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتمد Yangwang U9 كذلك على منصة e⁴ المتطورة، التي توفر تحكمًا لحظيًا في توزيع العزم على العجلات الأربع، ما يعزز من ثبات السيارة في الظروف الصعبة، ويمنحها قدرة عالية على المناورة حتى في حالات الطوارئ مثل فقدان أحد الإطارات.

كم سعر Yangwang U9 في الأسواق؟

تطرح السيارة Yangwang U9 في السوق الصيني بنحو 230 ألف دولار (12 مليون و305 آلاف جنيه مصري)، وهو رقم يعد تنافسيًا مقارنة بما تقدمه من أداء وتقنيات، خاصة عند مقارنتها ببعض السيارات الخارقة الكهربائية الأعلى سعرًا.

