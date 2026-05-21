كشف مصدر مطلع عن تطورات جديدة في ملف مستقبل المدرب الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن فراس علي، وكيل المدرب الدنماركي، تواصل مع مسؤولي الأهلي وأكد أن العقد المبرم بين الطرفين يمتد لعامين إضافيين عقب نهاية الموسم الجاري، مشددًا على أن موكله لا يرغب في فسخ التعاقد من جانبه.

وأضاف أن وكيل المدرب أبلغ إدارة الأهلي بأنه في حال اتخاذ قرار بفسخ العقد قبل نهاية السنة الأولى من التعاقد، والمحددة في 30 يونيو المقبل، فإن المدرب سيكون من حقه الحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة تأجيل فسخ التعاقد إلى بداية الموسم الجديد، فيجب أن يتم ذلك مع انطلاق الموسم الكروي في مصر، وهو ما يمنح المدرب الحق في الحصول على الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، والمقدر بقيمة ثلاثة أشهر من راتبه.

شرط تعجيزي من وكيل توروب

وأكد المصدر أن فراس علي طلب من إدارة الأهلي سداد رواتب أربعة أشهر تشمل يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، باعتبار أن الشهر الأخير يتزامن مع بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى ما يعادل سبعة أشهر من راتب المدرب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وكيل المدرب لا يرغب في تصعيد الأزمة أو اللجوء إلى المسارات القانونية، مفضلًا التوصل إلى اتفاق ودي مع الأهلي، مقابل الحصول على المستحقات المالية المطلوبة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل رسمي.

