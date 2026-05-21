أعلنت شركة BYD ، من خلال وكيلها الرسمي ManDream، عن الإطلاق الرسمي لسيارة BYD Ti7 الجديدة في السوق المصري، وذلك خلال فعالية أقيمت مساء الأربعاء أمام أهرامات الجيزة.

ويأتي ظهور BYD TI7 لأول مرة بالسوق المحلي ضمن خطة العلامة الصينية لتعزيز حضورها بفئة الـSUV كبيرة الحجم، خاصة مع تزايد الإقبال على الطرازات التي تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة ومنظومات الدفع المتطورة.

مواصفات بي واي دي TI7 الجديدة في مصر:

الأبعاد والمساحات

تأتي بي واي دي TI7 بطول يصل لـ 5 أمتار، مع عرض يقارب 2 متر، وارتفاع 1.86 متر، بينما قاعدة العجلات تقترب من 2.92 متر.

تجهيزات بي واي دي TI7

تعتمد فئة Ultra على تكنولوجيا DM-i (Dual Mode Intelligent) بنظام دفع أمامي FWD، وتأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 19 بوصة، ومقاعد أمامية كهربائية في 6 اتجاهات للسائق و4 اتجاهات للراكب الأمامي مع دعم التهوية، ونظام مثبت سرعة،

أما فئة Luxury فتمثل المستوى الأعلى من الفخامة والتكنولوجيا، حيث تعتمد على تكنولوجيا DMP بنظام دفع كلي AWD، وتأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة، وإضاءة ترحيبية ديناميكية، ونظام ذكي للتحكم في الإضاءة العالية، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية متعددة الاتجاهات مع التدفئة والتهوية والتدليك والذاكرة، ومقاعد خلفية قابلة للإمالة كهربائيًا، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، وشاشة عرض أمامية كبيرة لعرض بيانات القيادة على الزجاج الأمامي، بما يعكس تجربة قيادة تجمع بين الراحة والفخامة والتكنولوجيا المتطورة.

أداء محرك بى واى دى TI7

تعتمد بى واى دى TI7 على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو وبطارية BYD Blade Battery بسعة 26.6 كيلوواط/ساعة، مع خزان وقود سعة 60 لترًا، بما يوفر مدى قيادة إجمالي يتجاوز 1000 كيلومتر، ويعزز من كفاءة الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وتصل القوة الإجمالية لـ بى واى دى TI7 في نسخة الدفع الخلفي إلى 275 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، وتسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثانية، ومدى كهربائي يصل إلى 105 كيلومترات وفق معيار WLTP، واستهلاك وقود يبلغ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

بينما تعتمد الفئة الثانية على منظومة دفع كلي AWD بقوة إجمالية تصل إلى 485 حصانًا وعزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، ومدى كهربائي يصل إلى 80 كيلومترًا وفق معيار WLTP، واستهلاك وقود يبلغ 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بالإضافة إلى نظام تعليق ذكي متكيف يعزز الثبات والراحة، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 522 لترًا وتزداد إلى 970 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

منظومة أمان بي واي دي TI7

وتأتي السيارة مزودة بنظام صوتي مكون من 14 سماعة، وحزمة أمان متكاملة تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام ISOFIX (International Standards Organisation Fix) المخصص لتثبيت مقاعد الأطفال بأمان وسهولة، وأنظمة حماية ضد السرقة والقفل التلقائي، إلى جانب أنظمة مساعدة قيادة تشمل كاميرا 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD، والمكابح الكهربائية EPB، ومساعد نزول المنحدرات HDC، ونظام. Auto Hold

أسعار بي واي دي TI7 DM-i

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

