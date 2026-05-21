احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير

كتب : أحمد جمعة

12:03 م 21/05/2026 تعديل في 01:05 م
أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا بشأن إحدى تشغيلات مستحضر "موفيستا مساج جل"، مطالبة بوقف تداولها وضبط العبوات المغشوشة منها.

وذكرت الهيئة، في منشور جديد حمل رقم "44 لسنة 2026"، أن التحذير يخص التشغيلة رقم "A39"، برقم تسجيل مدون على العبوات "43866/2018".

وأرجعت الهيئة سبب تحذيرها إلى ما ورد من المصنع صاحب المستحضر، بأن العبوات التي تحمل هذه التشغيلة لم يقم بتصنيعها، ومن ثم تُعد "مجهولة المصدر".

ما استخدامات "موفيستا مساج جل"؟

يُستخدم "موفيستا مساج جل" لتخفيف آلام العضلات والمفاصل بشكل مؤقت، خاصة في حالات الشد العضلي والإجهاد بعد المجهود، والالتواءات والكدمات، وآلام الظهر والرقبة والكتفين، والتهاب المفاصل الخفيف، وآلام العضلات بعد ممارسة الرياضة.

وذكرت هيئة الدواء أنه يمكن اكتشاف العبوات مجهولة المصدر من هذا المستحضر، من خلال وجود رقم تشغيلة وتاريخ انتهاء مدونين على العبوات الداخلية يختلفان عن المدونين على العبوات الكرتونية الخارجية.

كما نشرت الهيئة شكل العبوة الكرتونية الخارجية الخاصة بالعبوات مجهولة المصدر.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

كما دعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى وقف تداول التشغيلات المشار إليها، والتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

