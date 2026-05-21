نشرت صفحة منسوبة لعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صورة ظهرت خلالها مرتدية تيشرت الزمالك، ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين.

والحقيقة أن الصفحة لا تخص جورجينا، التي تمتلك حسابا رسميا على إنستجرام تنشر من خلاله كل صورها، ولم تنشر أي صورة لها بتيشرت الزمالك.

الصفحة المزعومة نشرت مع الصورة تعليقا يقول: "أحب الزمالك في مصر".

تعليقات الجمهور على الصورة المنسوبة لجورجينا

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة المنسوبة لـ جورجينا: "أنا كنت أهلاوي وبقيت زملكاوي علشانك"، "خلي رونالدو ييجي يلعب معانا دوري أبطال"، "أنا بحب الزمالك"، و"علشان كده الزمالك خد الدوري".

كان الزمالك نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما فاز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

إطلالات جورجينا في مهرجان كان

وخطفت جورجينا الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي، وظهرت بعدة إطلالات لافتة، من بينها فستان طويل باللون البيج اللامع بتصميم "كاب" مجسم أبرز رشاقتها، ونسقته مع عقد فاخر.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان أبيض أنيق مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، كما اعتمدت في ظهور مختلف لون الشعر الأشقر، وهو اللوك الذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

