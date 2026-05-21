شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها على هامش فعاليات الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي.

ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها قميصًا باللون الأبيض ونسقت معه جيبة باللون البني.

تعليقات الجمهور على صور ليلى علوي

وانهالت تعليقات الجمهور على صور ليلى علوي، وجاء من أبرزها: "قمر أوي رجعتيني للتسعينات"، "حلوة الحلوين"، "ربنا يحفظك"، "أحلى لولا"، "روحي"، و"قطة الشاشة".

آخر مشاركات ليلى علوي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي السينمائية كان فيلم المستريحة، الذي عُرض خلال موسم صيف 2025، وشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، من بينهم مصطفى غريب وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.

أعمال تنتظر عرضها الفنانة ليلى علوي

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، ويشاركها البطولة: بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد عصام السيد، شيماء سيف، هالة فاخر، ويزو، ومن إخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضًا:

بعد اختراق حسابها على "فيسبوك".. شمس البارودي تتصدر تريند "جوجل"





كواليس ألبومات عيد الأضحى.. أحمد سعد يتحدى حماقي وبهاء سلطان في ورطة





في ذكرى وفاته.. حقيقة خلاف سمير غانم وجورج سيدهم بسبب فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"



