ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"

كتب : نوران أسامة

01:18 م 21/05/2026 تعديل في 01:19 م
    ليلى علوي (3)
    ليلى علوي تتألق بالأسود (1)
    ليلى علوي تتألق بالأسود (3)
    ليلى علوي تتألق بالأسود (2)
    ليلى علوي تتألق في مهرجان كان (2)
    ليلى علوي تتألق في مهرجان كان (1)
    ليلى علوي تخطف اأنظار بإطلالاة كاجوال (1)
    ليلى علوي تخطف اأنظار بإطلالاة كاجوال (2)
    ليلى علوي بإطلالة شبابية
    ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور
    ليلى علوي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في فرنسا

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها على هامش فعاليات الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي.

ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها قميصًا باللون الأبيض ونسقت معه جيبة باللون البني.

تعليقات الجمهور على صور ليلى علوي

وانهالت تعليقات الجمهور على صور ليلى علوي، وجاء من أبرزها: "قمر أوي رجعتيني للتسعينات"، "حلوة الحلوين"، "ربنا يحفظك"، "أحلى لولا"، "روحي"، و"قطة الشاشة".

آخر مشاركات ليلى علوي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي السينمائية كان فيلم المستريحة، الذي عُرض خلال موسم صيف 2025، وشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، من بينهم مصطفى غريب وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.

أعمال تنتظر عرضها الفنانة ليلى علوي

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، ويشاركها البطولة: بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد عصام السيد، شيماء سيف، هالة فاخر، ويزو، ومن إخراج هشام فتحي.

ليلى علوي مهرجان كان عادل إمام

