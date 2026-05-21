خسائر فروق سعر الصرف تهبط بأرباح المصرية للاتصالات 23% في 3 أشهر

انخفض صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات "WE" بعد خصم الضرائب بنسبة 23% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.6 مليار جنيه بسبب خسائر فروق سعر الصرف (الجنيه مقابل الدولار).

أرباح الشركة بعد تحييد فروق سعر الصرف

وأوضحت الشركة في بيان لها والقوائم المالية المشنورة على موقع البورصة اليوم، أنه بعد تحييد خسائر فروق العملة غير النقدية سيرتفع صافي الربح 27% إلى 5.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كان سعر الجنيه المصري انخفض بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الدولار بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية ليهبط إلى أدنى مستوى قرب 55 جنيها قبل أن يقلل خسائره ويتراجع بين 52 و54 جنيها.

وأضافت الشركة أن الإيرادات المجمعة حققت نموا قدره 14% لتسجل مبلغ 28.2 مليار جنيه، مدعومة بالزيادة البالغة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات خدمات البيانات بما يمثل نسبة 69% من إجمالي النمو في الإيرادات.

وكذلك زيادة 27% في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والزيادة البالغة 18% في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للغير مقارنة بالعام السابق.

وقال تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن أداء نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 يتسم بالمرونة على الرغم من البيئة التشغيلية شديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الاقليمية التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى مزيد من التقلبات على الرغم من التحسن في الاقتصاد المحلي بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي عام 2024.

جاء هذا الأداء كنتيجة لطبيعة الطلب على خدمات الاتصالات والتنوع في مصادر الإيرادات والدخل الدولاري من خدمات أعمال الجملة الدولية، وفق ما قاله المهدي.

وتوقع أن تساهم التعديلات التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تسمح لمقدمي الخدمات بتعديل أسعار خدمات الإنترنت الثابت وأسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 13,5 و 15%، على الترتيب في زيادة الإيرادات الفترات المالية القادمة.

