BYD تبدأ تسليم أول دفعة من سياراتها الكهربائية للعملاء في مصر

أعلنت شركة ManDream، الوكيل الحصري لعلامة BYD في مصر، تسليم أول دفعة من سياراتها للعملاء بالسوق المحلي، وذلك عقب الإطلاق الرسمي للعلامة، في خطوة تعكس انتقال الشركة من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي وتعزيز ثقة المستهلك في حلول التنقل الكهربائي والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت المرحلة الأولى تسليم طرازات Dolphin Surf الكهربائية بالكامل، وSealion 6 EV، إلى جانب فئتي Sealion 6 DM-i Ultra وSealion 6 DM-i Luxury الهجينتين.

وجرت عمليات التسليم من داخل أول مركز تكنولوجي متكامل لعلامة BYD في مصر بمنطقة الشيخ زايد، والذي يهدف إلى تقديم تجربة شاملة للعملاء تشمل التعرف على تقنيات السيارات، وإجراء تجارب القيادة، والحصول على خدمات ما بعد البيع، مع خطط للتوسع في شبكة الموزعين المعتمدين خلال الفترة المقبلة.

وترتكز الطرازات المطروحة على أحدث التقنيات التي طورتها BYD عالميًا، أبرزها تكنولوجيا Blade Battery، ونظام DM-i Plug-in Hybrid، إضافة إلى أنظمة الأمان ومساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وأنظمة الثبات الإلكتروني، بما يوفر تجربة قيادة آمنة وذكية.

كما توفر العلامة برنامج ضمان يمتد إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص على بطارية الطاقة لمدة 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، فضلًا عن خدمة المساعدة على الطريق مجانًا لمدة 6 سنوات، في إطار حرصها على تقديم تجربة امتلاك موثوقة وخالية من القلق.

ويأتي بدء تسليم السيارات في وقت يشهد تنامي الاهتمام بحلول التنقل المستدام في مصر، مدعومًا بتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وارتفاع وعي المستهلك بالسيارات الكهربائية والهجينة.

اقرأ أيضًا..

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار هيونداي توسان موديل 2026 في مصر

"إغلاق مصانع وطرد عمال"| فولكس فاجن عملاق أوروبا تتقشف لتوفير 60 مليارًا

في قانون المرور.. ما عقوبة من يقود سيارته بعين واحدة؟