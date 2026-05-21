لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التراجع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه يرتبط بصورة أساسية بتحسن الأوضاع الخارجية وعودة الهدوء النسبي للأسواق العالمية.

وأوضح نجلة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن انخفاض حدة التوترات السياسية والعسكرية بين أمريكا وإيران انعكس سريعًا على أسعار النفط والأسواق المالية، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وإعادة جزء من الثقة للأسواق الناشئة.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في تحرك مفاجئ تزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية وتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وبحسب بيانات منشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، انخفض سعر الدولار بقيمة تراوحت بين 54 و60 قرشًا خلال تعاملات اليوم، بعد موجة ارتفاعات شهدتها السوق مؤخرًا بالتزامن مع تصاعد التوترات العالمية.

وشهد سعر الدولار تحركات صعودية ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ ارتفع بنحو 62 قرشًا منذ بداية تعاملات الأحد الماضي وحتى ختام تعاملات أمس الأربعاء في البنك الأهلي المصري، وذلك بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي أيضًا على زيادة بلغت نحو 18 قرشًا مقارنة بمستوياته في الأسبوع السابق له.

عودة شهية المستثمرين للأسواق الناشئة

وأضاف نجلة أن المستثمرين الأجانب يتجهون عادة إلى تقليل استثماراتهم في الأسواق الناشئة خلال فترات الاضطراب وعدم اليقين، لكن مع عودة الهدوء تبدأ شهية المخاطرة في التحسن تدريجيًا.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين الذين خرجوا من أدوات الدين والأسواق الناشئة خلال ذروة التوترات قد يعودون مرة أخرى مع تراجع المخاطر العالمية، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويضغط على سعر الدولار محليًا.

وأكد نجلة أن التحركات الحالية للعملة الأمريكية ترتبط بشكل أكبر بالمناخ العالمي وحركة رؤوس الأموال الدولية، أكثر من ارتباطها بعوامل داخلية مباشرة.

وجاءت تهدئة الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحرك السريع لإنهاء الحرب مع إيران، وهو ما انعكس على أداء الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال تعاملات أمس بنحو 6%، مع تزايد التوقعات بشأن احتواء التصعيد الجيوسياسي، ما ساهم في تقليص الضغوط على العملات والأسواق الناشئة.