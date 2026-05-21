إيران: لم نعتدِ على أحد عبر تاريخنا.. وسنُدافع عن أنفسنا حتى آخر قطرة دم

كتب : مصطفى الشاعر

01:47 م 21/05/2026

محمد جعفر قائم بناه

أكدت إيران، أنها لم تعتدِ على أحد عبر تاريخها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستُدافع عن نفسها وعن أرضها بكل قوة وبسالة حتى آخر قطرة دم، حيث جاء ذلك على لسان نائب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد جعفر قائم بناه، الذي شدد على أن طهران لا تسعى لاستمرار الحرب أو توسيعها، لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في الدفاع عن سيادتها ومكتسباتها أمام أي عدوان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، عن المسؤول الإيراني، اليوم الخميس، أن طهران تمتلك القدرة الكاملة على حماية مكتسباتها الميدانية والسياسية في مواجهة الضغوط الخارجية.

المفاوضات تهدف للدفاع عن حقوق الشعب وطهران ترفض سياسة الاستسلام

أوضح قائم بناه، أن مشاركة إيران في أي مسار تفاوضي أو دبلوماسي يكون متمحورا بالأساس حول الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني وليس من منطلق الضعف.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى أن إيران لا تستسلم للإملاءات الخارجية وأن أبناءها على أهبة الاستعداد للوقوف بوجه أي اعتداء بكل ما أوتوا من قوة وبسالة وحتى آخر قطرة من دمائهم لقطع الطريق على أي محاولات لفرض شروط غير متوازنة.

الروح الإيرانية والإسلامية ثابتة والتاريخ يُثبت عدم التفريط بشبر واحد من الأرض

أضاف المسؤول الإيراني في تصريحاته، أن بلاده لم تعتد على أي بلد عبر تاريخها ولا تسعى لإشعال الحروب لكنها في المقابل تُتقن فن الدفاع عن نفسها وحماية حدودها، مستشهدا بالماضي التاريخي عندما وقفت إيران أمام جبهة دولية عريضة لمدة 8 سنوات خلال حرب الخليج الأولى ولم تتنازل عن شبر واحد من أرضها.

واختتم نائب رئيس إيران قائم بناه، بالتأكيد على أن هذه الروح الإيرانية والإسلامية المقاتلة لا تزال قائمة ومستمرة لدى الأجيال الحالية لردع الأطماع.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات المتبادلة، وفشل الجولات الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى حل يُرضي الطرفين، وسط جهود وساطة مكثفة تقودها مصر وباكستان لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة.

