إعلان

العاصمة الإدارية تستقبل سفراء أفارقة لاستعراض تطورات الحي الدبلوماسي

كتب : محمد عبدالناصر

01:47 م 21/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    العاصمة الإدارية تستقبل سفراء أفارقة
  • عرض 3 صورة
    العاصمة الإدارية تستقبل سفراء أفارقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الشركة، وفدًا رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم أفريقيا، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وبمشاركة السيد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقي.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 22 سفيراً أفريقياً، إلى جانب نحو 40 من أعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية بالقاهرة، في زيارة استهدفت الاطلاع على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة عمرانية وتنموية متكاملة، والتعرف على ما تم إنجازه داخل الحي الدبلوماسي من بنية تحتية متطورة ومرافق وخدمات وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس خالد عباس، والسفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بالسادة السفراء والوفود المشاركة، مقدمين التهنئة بمناسبة يوم أفريقيا، ومؤكدين اعتزاز جمهورية مصر العربية بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع دول القارة الأفريقية، وحرصها المستمر على تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.

وتضمن اللقاء استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الجديدة، وما تحقق به من معدلات إنجاز متقدمة في مجالات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، إلى جانب تقديم عرض تفصيلي للحي الدبلوماسي وما يتمتع به من إمكانات متطورة وخدمات متكاملة تجعله نموذجاً حديثاً للمناطق الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تضمن البرنامج عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي استعرضت مراحل تنفيذ العاصمة الجديدة، وما تشهده من تطور عمراني متسارع يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء مدن ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى إبراز الإمكانات والخدمات المتقدمة التي يوفرها الحي الدبلوماسي للسفارات والبعثات الدبلوماسية المختلفة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل الحي الدبلوماسي، تفقد خلالها الوفد عدداً من المنشآت والمشروعات الحيوية، من بينها مباني المبادرة الرئاسية، ومبنى الأمم المتحدة، والفندق، والنادي، والمناطق السكنية المتنوعة، إلى جانب المدرسة الدولية داخل الحي، وذلك للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المتكاملة التي يوفرها الحي الدبلوماسي لقاطنيه ورواده.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفراء وأعضاء الوفود الدبلوماسية عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيدين بما شاهدوه من مستوى متقدم في التخطيط والتنفيذ داخل العاصمة الجديدة، وما يعكسه الحي الدبلوماسي من رؤية حضارية وتنموية حديثة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاصمة الإدارية الحي الدبلوماسي التنمية العمرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تحسم الجدل حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
مدارس

التعليم تحسم الجدل حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
بينهن هنادي مهنا وسارة نخلة.. فنانات ظهرن بقميص الزمالك
زووم

بينهن هنادي مهنا وسارة نخلة.. فنانات ظهرن بقميص الزمالك
بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
رياضة محلية

بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
"الوطنية للإعلام" تتابع الحالة الصحية للمخرج علي الغزولي
أخبار مصر

"الوطنية للإعلام" تتابع الحالة الصحية للمخرج علي الغزولي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير