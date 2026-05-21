استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الشركة، وفدًا رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم أفريقيا، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وبمشاركة السيد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقي.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 22 سفيراً أفريقياً، إلى جانب نحو 40 من أعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية بالقاهرة، في زيارة استهدفت الاطلاع على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة عمرانية وتنموية متكاملة، والتعرف على ما تم إنجازه داخل الحي الدبلوماسي من بنية تحتية متطورة ومرافق وخدمات وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس خالد عباس، والسفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بالسادة السفراء والوفود المشاركة، مقدمين التهنئة بمناسبة يوم أفريقيا، ومؤكدين اعتزاز جمهورية مصر العربية بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع دول القارة الأفريقية، وحرصها المستمر على تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.

وتضمن اللقاء استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الجديدة، وما تحقق به من معدلات إنجاز متقدمة في مجالات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، إلى جانب تقديم عرض تفصيلي للحي الدبلوماسي وما يتمتع به من إمكانات متطورة وخدمات متكاملة تجعله نموذجاً حديثاً للمناطق الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تضمن البرنامج عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي استعرضت مراحل تنفيذ العاصمة الجديدة، وما تشهده من تطور عمراني متسارع يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء مدن ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى إبراز الإمكانات والخدمات المتقدمة التي يوفرها الحي الدبلوماسي للسفارات والبعثات الدبلوماسية المختلفة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل الحي الدبلوماسي، تفقد خلالها الوفد عدداً من المنشآت والمشروعات الحيوية، من بينها مباني المبادرة الرئاسية، ومبنى الأمم المتحدة، والفندق، والنادي، والمناطق السكنية المتنوعة، إلى جانب المدرسة الدولية داخل الحي، وذلك للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المتكاملة التي يوفرها الحي الدبلوماسي لقاطنيه ورواده.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفراء وأعضاء الوفود الدبلوماسية عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيدين بما شاهدوه من مستوى متقدم في التخطيط والتنفيذ داخل العاصمة الجديدة، وما يعكسه الحي الدبلوماسي من رؤية حضارية وتنموية حديثة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى وفق أعلى المعايير العالمية.