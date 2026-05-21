الداخلية كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة العثور على طفلة بقرية أبو النمرس.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، يفيد بعثوره على طفلة تبلغ من العمر عامين تقريبًا أمام محل إقامته، ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

التحريات تكشف مفاجأة في الواقعة

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما سائق ونجلة عمه (17 عامًا)، مقيمان بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها، أقرت بأنها والدة الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، وأنها اتفقت مع المتهم الثاني على التخلص من الطفلة بإلقائها في الطريق العام، وهو ما أيده المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

