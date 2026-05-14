الزمالك ينهي أزمة كاف بـ 700 تذكرة لنهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:53 م 14/05/2026
نجح مجلس إدارة الزمالك في إنهاء أزمة تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما قام بإرسال 700 تذكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل مواجهة الإياب المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة، مساء السبت الموافق 16 مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة النادي أنهت بشكل رسمي ملف تذاكر “كاف”، عبر تسليم 700 تذكرة تمثل الحصة المخصصة للاتحاد الإفريقي في المباراة النهائية، وذلك لتفادي أي عقوبات تنظيمية محتملة قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك يبحث تعويض الخسارة

ويدخل الزمالك مواجهة العودة تحت ضغط ضرورة الانتصار، بعدما خسر لقاء الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري واستعادة أمجاده الإفريقية.

