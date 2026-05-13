عززت علامة "إكس بينج" Xpeng الصينية للسيارات الفاخرة حضورها داخل السوق المصري، بعدما نجحت في تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا وتسجيلًا ضمن فئة السيارات الكهربائية خلال شهر أبريل 2026.

إكس بينج G9 و G6 يقودان مبيعات العلامة في مصر

وجاءت السيارة XPENG G9 في صدارة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري، بينما تصدرت XPENG G6 فئة الـSUV الكهربائية الفاخرة المدمجة، مع استمرار الطرازين في تحقيق نمو ملحوظ بمعدلات التسجيل والمبيعات خلال الفترة الأخيرة.

حضور Xpeng في قطاع السيارات الكهربائية

ولم يقتصر نجاح العلامة الصينية على فئة السيارات الفاخرة فقط، بل تمكنت إكس بينج من اقتناص المركز الثالث ضمن إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية في مصر خلال أبريل 2026، مع استمرار تواجدها ضمن قائمة أكثر 10 علامات تجارية تسجيلًا للسيارات الكهربائية منذ نهاية 2025 وحتى الآن.

Xpeng تستعد لإطلاق سيارات جديدة في مصر

يذكر أن خلال شهر مايو للكشف رسميًا عن السيارة إكس بينج P7+، إلى جانب تقديم طراز جديد كليًا من الجيل القادم سيتم الإعلان عنه قريبًا داخل السوق المصري.

كما تعمل الشركة على إطلاق أول برنامج مخصص لتقدير عملاء إكس بينج في مصر، بهدف تعزيز تجربة المستخدم ورفع مستويات الولاء للعلامة التجارية خلال المرحلة المقبلة.

